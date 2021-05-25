Son Dakika: Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma!

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan- Azerbaycan sınırında olan Gegharkunik bölgesinin çevresinde olan Verin Shorja köyüne yakın bir bölgede Ermeni yerlerinin Azeri silahlı kuvvetleri tarafından ateş altına alındığı açıklaması yaptı. Bakanlık olayla ilgili 1989 yılında doğan ve sözleşmeli şekilde görev yapan bir askerin, “düşman tarafından açılan makineli tüfekli çatışma sonucunda ölümcül şekilde yaralandığı” iddiasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı olayı kontrol altına aldıklarını ve bölgeyi sakinleştirdiklerini belirtti. Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama henüz gelmedi.