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Son Dakika: Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma!

Alınan bilgiye göre Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak; “Azerbaycan sınırında çatışma olduğunu ve yaşamını yitirenlerin olduğu” bilgisini verdi. Detaylar Haberimizde...

25 Mayıs 2021 Salı 17:45
Son Dakika: Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma!
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Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan- Azerbaycan sınırında olan Gegharkunik bölgesinin çevresinde olan Verin Shorja köyüne yakın bir bölgede Ermeni yerlerinin Azeri silahlı kuvvetleri tarafından ateş altına alındığı açıklaması yaptı. Bakanlık olayla ilgili 1989 yılında doğan ve sözleşmeli şekilde görev yapan bir askerin, “düşman tarafından açılan makineli tüfekli çatışma sonucunda ölümcül şekilde yaralandığı” iddiasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı olayı kontrol altına aldıklarını ve bölgeyi sakinleştirdiklerini belirtti. Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama henüz gelmedi.


Son Güncelleme: 25.05.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşŞehitSavunma Bakanlığı
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