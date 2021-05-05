Son dakika: Afrin'de iftar saati öncesi bombalı araç saldırısı: 5 çocuk yaralı!

Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre’nin kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolü altında olan Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenennda 5 çocuk yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. İftar saati öncesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında aracın çevresinde oyun oynayan 5 çocuk patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaşanan bombalı saldırıda yaralanan çocuklar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, terör saldırısının yapıldığı yerde maddi zarar meydana geldi. Yaşan bombalı saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından incelemeler başlatılırken, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olduğu ihtimali üzerinde durulmakta. Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’nın elinden alınmıştı.