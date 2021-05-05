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Son dakika: Afrin'de iftar saati öncesi bombalı araç saldırısı: 5 çocuk yaralı!

Suriye'nin Afrin ilçesinde iftar saati öncesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulan bombalı araç saldırısında 5 çocuk yaralandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:44
Son dakika: Afrin'de iftar saati öncesi bombalı araç saldırısı: 5 çocuk yaralı!
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Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre Suriye’nin kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolü altında olan Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 çocuk yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. İftar saati öncesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında aracın çevresinde oyun oynayan 5 çocuk patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaşanan bombalı saldırıda yaralanan çocuklar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, terör saldırısının yapıldığı yerde maddi zarar meydana geldi. Yaşan bombalı saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından incelemeler başlatılırken, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olduğu ihtimali üzerinde durulmakta. Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’nın elinden alınmıştı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeYPG/PKKBombalı Araç SaldırısıTerör Saldırısı
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