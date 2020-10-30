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Son dakika... AFAD: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı

AFAD tarafından İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bilançoyu açıkladı. AFAD, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 202 kişinin yaralandığını duyurdu.

30 Ekim 2020 Cuma 18:14
Son dakika... AFAD: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı
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AFAD, merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaştığı son dakika bilgilerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 202 kişinin yaralandığını duyurdu.


Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 6.8 olarak duyuruldu.

6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasında şuana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 202 kişinin yaralandığını duyurdu.

İzmir Valisi: 70’e yakın vatandaş kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara yolları açma ve panik yapmama çağrısında bulundu. Devletin bütün güçleriyle seferber olduğunu işaret eden Köşger, 70’e yakın vatandaşın kurtarıldığını dile getirdi.



Son Güncelleme: 30.10.2020 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Afadİzmir Depremi
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