Son dakika... Adana'da baskınlarda 104 şüpheli yakalandı! 115 işyerine idari işlem uygulandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri içerisinde çeşitli suçlardan şüphelilerin yakalanabilmesi için baskınlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda 104 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ile 9 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan arama çalışmalarında bu silahların çok sayıda mermisi, patlayıcı yapımları malzemeleri, çalıntı olduğu belirlenen 13 motosiklete de el koyuldu.

Yasadışı kumar oynattığı iddiasıyla da 115 işyerine idari işlem uygulanmasına hükmedildi.