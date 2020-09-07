Son dakika... Adana'da baskınlarda 104 şüpheli yakalandı! 115 işyerine idari işlem uygulandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri içerisinde çeşitli suçlardan şüphelilerin yakalanabilmesi için baskınlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda 104 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ile 9 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Yasadışı kumar oynattığı iddiasıyla da 115 işyerine idari işlem uygulanmasına hükmedildi.
Son Güncelleme: 07.09.2020 17:27