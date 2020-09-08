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Son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okulların ne şekilde açılacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

08 Eylül 2020 Salı 19:05
Son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  21 Eylül’de açılması beklenen okulların aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlayacağını söyledi. Yaptığı açıklamalarda  Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile birlikte salgın sürecini başından beri tüm dünyada uygulanan yöntemleri ve gidişatı incelediklerinden bahsederken en doğru kararı vermeye çalıştıklarını ekledi.
Avrupa’nın çoğu bölgesinde, tüm kademe ve sınıflarda eğitime başlandığı, âmâ Türkiye’de . okulların açılma durumunu daha kontrollü ve aşamalı bir şekilde başlanılacak. 
Yapılan planlamalara göre 21 Eylülde yüz yüze eğitime okul öncesi sınıflardan ve 1. Sınıf öğrencilerinden başlanılacak. ilk uyum haftasında 1. Sınıflar 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlatılacak.3 hafta devam edecek eğitim sonunda diğer kademeler için durum değerlendirilmesi yapılacak.
Devamsızlık durumunun alınmayacağı belirtilirken yüz yüze eğitim için veli rızasının öneminden bahsedildi.
 

Yapılan planlamada sınıf mevcutları azaltılıp okulda öğrencilerin kalma süreleri kısaltılacak. Öğrenciler yüz yüze eğitim alırken aynı zamanda uzaktan eğitime de devam edilecek. Öğrenci sayılarındaki azalmayı servislerde de sağlanacak.

1. Sınıflar için tasarlanan uyum haftasında seyreltilmiş sınıflar, seyreltilmiş servisler, sosyal mesafe ve sosyal mesafeye göre planlanan oyunlar  temizliğin ve hijyenin ön planda olduğu bir eğitim planlanıyor.
 
Uzaktan eğitimde EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde  çok yoğun çalışmalar yapıldı.İtinayla çalışan ekipler oluşturuldu  ve bu sayede  yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapı oluşturuldu.Uzaktan eğitimle öğrenciler ve öğretmenler dijital platforma giriş yaptılar ve 1. Sınıf öğrencilerini de uzaktan eğitime alıştırmak adına oyun tabanlı dijital içerikler hazırlandı.

Milli Eğim Bakanı Ziya Selçuk  sözlerini‘ Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.’diyerek bitirdi.

 


Son Güncelleme: 08.09.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
21 Eylül Okulların AçılmasıZiya Selçuk
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