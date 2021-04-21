Son dakika! 6 üniversitenin rektörü değişti! YÖK başkanı kim oldu?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Rektör atamaları hakkında kararlar ise Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu süreçte 6 ataması yapılan okulların rektörleri ise şu şekilde gerçekleşti

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper

Diğer bir son dakika gelişmesi ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildiği açıklandı.



