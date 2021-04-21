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Son dakika! 6 üniversitenin rektörü değişti! YÖK başkanı kim oldu?

Son dakika haberine göre Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun ile İzmir Demokrasi üniversitelerine rektör atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ise tekrardan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi. Ayrıntılar haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:49
Son dakika! 6 üniversitenin rektörü değişti! YÖK başkanı kim oldu?
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Rektör atamaları hakkında kararlar ise Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Bu süreçte 6 ataması yapılan okulların rektörleri ise şu şekilde gerçekleşti

  1. Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun,
  2. Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen,
  3. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi,
  4.  Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,
  5. İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan,
  6.  İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper

Diğer bir son dakika gelişmesi ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildiği açıklandı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 15:49
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YÖKRektörAtama6Üniversite
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