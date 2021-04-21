Son dakika! 6 üniversitenin rektörü değişti! YÖK başkanı kim oldu?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Rektör atamaları hakkında kararlar ise Resmî Gazete’de yayımlandı.
Bu süreçte 6 ataması yapılan okulların rektörleri ise şu şekilde gerçekleşti
- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun,
- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen,
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi,
- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,
- İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan,
- İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
Diğer bir son dakika gelişmesi ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildiği açıklandı.
Son Güncelleme: 21.04.2021 15:49