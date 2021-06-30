Son dakika! 30 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı normalleşme öncesi son günde 30 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıklandı.

Vaka sayısı 5 binin üzerinde

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde 228 bin 163 kişiye test yapılırken, 5 bin 496 kişide vaka tespit edildi.

Son 24 saat içinde 45 kişi hayatını kaybetti

Hastalığı semptonlu geçiren 522 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 45 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 49 bin 732 olarak açıklandı.

30 HAZİRAN VAKA TABLOSU