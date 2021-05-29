Son Dakika! 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka tablosunda son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2021 korona-virüs tablosunu açıkladı. Merakla beklenen vaka tablosunda düşüş sürerken son zamanlarda azalan ölüm oranları umut verici olarak değerlendirildi.

7 BİN 656 KİŞİ POZİTİF

Türkiye'de son 24 saatte yapılan test sayısı vaka tablosunda 222 bin 613 Kovid-19 olarak açıklanırken yapılan test sonuçlarına göre, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün kayda geçen ağır hasta sayısı 1391 olurken karantinası biten ve iyileşen 11bin180 kişi ile pandemi başlangıcından bu zaman kadar hastalığı geçirip iyileşen toplam sayı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

24 SAATTE 137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan verilere göre Türkiye’de son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 137 kişi olarak vaka tablosunda görüldü. Hasta sayısı 651 olarak kaydedilirken hastanelerin doluluk oranı %49,01 olarak açıklandı.



DÜNKÜ VERİLERE GÖRE

Dün açıklanan verilerde test sayısı 220 bin 162 olarak belirtilirken yapılan testlerin 7.773 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. En çok merak edilen konulardan biride ölüm sayısındaki değişiklikler. Dünkü verilerde hayatını kaybeden sayısı 164 olarak belirtilmişti. Bu veriler ile ölüm sanısında çok küçük bir azalma olduğu görüldü.

