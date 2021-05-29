İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Son Dakika! 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka tablosunda son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs korona-virüs tablosunu açıkladı. Bugün açıklanan verilere göre can kaybı 137 olurken 7 bin 656 vaka tespit edildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:18
Son Dakika! 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka tablosunda son durum nedir?
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2021 korona-virüs tablosunu açıkladı. Merakla beklenen vaka tablosunda düşüş sürerken son zamanlarda azalan ölüm oranları umut verici olarak değerlendirildi.

7 BİN 656 KİŞİ POZİTİF

Türkiye'de son 24 saatte yapılan test sayısı vaka tablosunda 222 bin 613 Kovid-19 olarak açıklanırken yapılan test sonuçlarına göre, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün kayda geçen ağır hasta sayısı 1391 olurken karantinası biten ve iyileşen 11bin180 kişi ile pandemi başlangıcından bu zaman kadar hastalığı geçirip iyileşen toplam sayı  5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

24 SAATTE 137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan verilere göre Türkiye’de son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 137 kişi olarak vaka tablosunda görüldü. Hasta sayısı 651 olarak kaydedilirken hastanelerin doluluk oranı %49,01 olarak açıklandı. 

DÜNKÜ VERİLERE GÖRE

Dün açıklanan verilerde test sayısı 220 bin 162 olarak belirtilirken yapılan testlerin 7.773 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. En çok merak edilen konulardan biride ölüm sayısındaki değişiklikler. Dünkü verilerde hayatını kaybeden sayısı  164 olarak belirtilmişti. Bu veriler ile ölüm sanısında çok küçük bir azalma olduğu görüldü.


Son Güncelleme: 29.05.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vaka Tablosu29 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisinin Zeynep'i Güliz Aybay'ın hayat hikayesi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ne? Mert Öcal oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüboğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Fikret karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ruhi Sarı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2021 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan nerelidir?
Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterini Ali Toptaş canlandırıyor
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.