Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma neticesinde , DEAŞ silahlı terör örgütüne ait oldukları belirlenen7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin amacının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerine suikast düzenleyip törenleri kana bulamak. Şüphelilerin planlarını hayata geçirebilmek için saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 ilçede toplamda 6 noktada gözaltı işlemleri yapıldı. Örgüt üyelerinin ikamet ettiği belirlenen yerlerde yapılan aramalar sonucunda örgüte ait olan çok sayıda doküman ve belge ele geçirildi. DEAŞ'lı oldukları tespit edilen 7 şüpheli Ankara terörle mücadele şubesinde sorgu altına alındı.

KANLI İNFAZ GÖRÜNTÜLERİYLE TANINIYOR

Şüphelilerin Ülkeye Suriye üzerinden kaçak yollarla sokuldukları öğrenilirken gözaltına alınan şüphelilerden biri daha önceki kanlı infazlardan tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.

