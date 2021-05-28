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Son dakika! 28 Mayıs korona-virüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapılırken yapılan testlerden 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:06
Son dakika! 28 Mayıs korona-virüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs korona-virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan vaka tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerde 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. Tespit edilen vaka sayıları ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 164

Verilen vaka tablosunda 164 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tabloda ağır hasta sayısı 1454 olurken tedavisi ve karantinası biten kişilerin sayısı 12 bin 284 kişi olmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Hayatını kaybeden sayısı 47.134 e yükselmiş oldu.

DÜNKÜ VERİLERE GÖRE

Öte yandan 27 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosuna göre yapılan test sayısı 219.465 olarak tabloya işlenmişti. Yapılan testlerden 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıkmıştı. İyileşemeyerek hastalığa yenilenlerin sayısı183 olarak açıklandı.


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayısı28 Mayıs
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