Son dakika! 28 Mayıs korona-virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs korona-virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan vaka tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerde 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. Tespit edilen vaka sayıları ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.
HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 164
DÜNKÜ VERİLERE GÖRE
Öte yandan 27 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosuna göre yapılan test sayısı 219.465 olarak tabloya işlenmişti. Yapılan testlerden 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıkmıştı. İyileşemeyerek hastalığa yenilenlerin sayısı183 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 28.05.2021 20:06