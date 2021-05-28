Son dakika! 28 Mayıs korona-virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs korona-virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan vaka tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerde 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. Tespit edilen vaka sayıları ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 164

DÜNKÜ VERİLERE GÖRE

Verilen vaka tablosunda 164 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tabloda ağır hasta sayısı 1454 olurken tedavisi ve karantinası biten kişilerin sayısı 12 bin 284 kişi olmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Hayatını kaybeden sayısı 47.134 e yükselmiş oldu.

Öte yandan 27 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosuna göre yapılan test sayısı 219.465 olarak tabloya işlenmişti. Yapılan testlerden 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıkmıştı. İyileşemeyerek hastalığa yenilenlerin sayısı183 olarak açıklandı.

