Son dakika! 27 Mayıs 2021 Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mayıs 2021 gününün korona-virüs verilerini paylaşıldı.

YENİ VAKA SAYISI 8 BİN 426 KİŞİ

Bakanlık tarafından açıklanan bugünkü verilere göre tabloda bugün yapılan test sayısı 219 bin 465 iken yapılan test sonuçlarında 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vaka sayıları arasında ise 673 semptomlu hasta olduğu belirlendi.

TABLOYA GÖRE CAN KAYBI 183

Bugünkü verilere göre hastanelerde tedavi altında bulunan 13 bin 105 kişi sağlığına kavuşurken, yaşamını yitiren kişi sayısının 183 olduğu aktarıldı.

Yeni iyileşen sayıları ile birlikte toplam iyileşen sayısı 5 milyonu aşarken, 183 ölen sayısı ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 970 oldu.

TABLOYA GÖRE CAN KAYBI ARTTI

Yayınlanan tabloya göre 24 saatte 183 kişi korona-virüs nedeniyle hayatını kaybederek toplam can kaybı da 46 bin 970’e yükseldi.

DÜN 166 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerde 26 Mayıs 2021 tablosundaki verilere göre, 221 bin 214 test yapılırken semptom gösteren hasta sayısı 681 eklenerek 8 bin 738 yeni vaka tespit edilmişti. Dün hayatını kaybeden kişi sayısı 166 olarak kayıtlara geçerken iyileşen sayısı 12 bin 205 kişi olarak tabloda yerini aldı.

