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Son dakika! 27. Dönem POMEM yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?

27. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına girecek adayların sınav yerleri ile tarihlerini Polis Akademisi Başkanlığı açıkladı. Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman? İşte cevabı…

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
Son dakika! 27. Dönem POMEM yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?
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27. Dönem POMEM başvurusu yapan binlerce aday, uzun süredir sınav yerleri ile tarihlerin açıklanmasını bekliyordu. Beklenen sınav yerleri ve tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı açıkladı.

27. Dönem POMEM sınav yerleri

27. Dönem POMEM sınav yerlerini Polis Akademisi Başkanlığı açıkladı. Fiziki yeterlilik sınavına girecek olan binlerce adayın beklediği sınav yerleri ile tarihler açıklandı.

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ile ilgili detaylı bilgiler Polis Akademisinin resmi intenet sitesinde.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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