Son dakika! 25 Haziran vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte yapılan test sayısı 222 bin 936 olarak açıklanırken yapılan tüm testlerin 5 bin 630 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Açıklanan verilere göre ağır hasta sayısı 737 olduğu hasta sayısının ise 477 olduğu açıklandı.

VEFAT SAYISI AÇIKLANDI

Açıklanan veri tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 56 kişi olarak açıklandı.Bugün açıklanan veri tablosuna göre karantinası biten yada iyileşen sayısı 7 bin 184 kişi eklenerek pandemi süresi boyunca iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'e yükseldi.

Meraklana beklenen bir diğer konu da hastanelerin doluluk oranıydı.Açıklanan verilere göre hastanelerin doluluk oranı %49,3 olarak açıklanırken yoğun bakım ünitelerinin oluluk oranı %63,3 olarak açıklandı.

DÜN AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE

Dün açıklanan vaka tablosundan da yapılan test sayısı 223 bin 385 olarak açıklanmıştı.Yapılan testlerin 5bin 703 kişinin testi pozitif çıktı.Ağır hasta sayısı 752 iken iyileşen ve karantinası biten kişi sayısı 5 bin 846 olarak açıklandı.