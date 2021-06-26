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Son dakika! 25 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran vaka tablosu açıklandı.Merakla beklenen pozitif ve vefat sayısına tabloda yer verildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:54
Son dakika! 25 Haziran vaka tablosu açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte yapılan test sayısı 222 bin 936 olarak açıklanırken yapılan tüm testlerin 5 bin 630 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Açıklanan verilere göre  ağır hasta sayısı 737 olduğu hasta sayısının ise 477 olduğu açıklandı.

VEFAT SAYISI AÇIKLANDI

Açıklanan veri tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 56 kişi olarak açıklandı.Bugün açıklanan veri tablosuna göre  karantinası biten yada iyileşen sayısı 7 bin 184 kişi eklenerek pandemi süresi boyunca iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'e yükseldi.

Meraklana beklenen bir diğer konu da hastanelerin doluluk oranıydı.Açıklanan verilere göre hastanelerin doluluk oranı %49,3 olarak açıklanırken yoğun bakım ünitelerinin oluluk oranı %63,3 olarak açıklandı.

DÜN AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE

Dün açıklanan vaka tablosundan da yapılan test sayısı 223 bin 385 olarak açıklanmıştı.Yapılan testlerin  5bin 703 kişinin testi pozitif çıktı.Ağır hasta sayısı 752 iken iyileşen ve karantinası biten kişi sayısı 5 bin 846 olarak açıklandı.


Son Güncelleme: 26.06.2021 09:54
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Anahtar Kelimeler:
25 HaziranVaka Tablosu
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