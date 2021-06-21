Son dakika! 21 Haziran vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte yapılan test sayısı 221 bin 52 olarak açıklanırken yapılan testlerin 5 bin 294 kişinin testleri pozitif çıktı.Bugün açıklanan verilere göre iyileşen yada karantinası bitenlerin sayısı 5 bin 93 olarak açıklanırken toplam iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731 kişiye yükseldi.

VEFAT EDENLERİN SAYISI 51 KİŞİ

21 haziran 2021 vaka tablosuna göre vefat eden kişi sayısı 51 iken ağır hasta sayısı 808 olarak açıklandı.Hastanelerin doluluk oranlarında değişiklik olmaz iken yatak doluluk oranı %49,3 iken yoğun bakım ünitelerinin yoğunluk oranı artarak %63.3'e yükseldi.

DÜN AÇIKLANAN VERİLER

Dün açıklanan verilere göre 215 bin 496 olarak açıklandı.Yapılan testler sonucunda 5 bin 091 kişinin test pozitif çıktı.Açıklanan verilerde vefat eden sayısı 63 olarak açıklanırken hasta sayısı 409 olarak kayıtlara geçti.