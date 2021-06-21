Son dakika: 21 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı!

Birçok kişinin beklediği çekiliş sonuçları açıklandı. 21Haziran 2021 günü Milli Piyango Online, canlı çekiliş ile kazananları açıkladı. Milli Piyango Online tarafından ayın belli günlerinde toplamda 3 kere olacak şekilde yapılıyor. Peki büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango sonuçları nasıl gerçekleşiyor? İşte 21 Haziran 2021 tarihli Milli Piyango sonuçları, MPİ bilet sorgulama, kazanan numaralar ve kazanan numaraların tam listesi, bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango 21 Haziran 2021 çekiliş sonuçları

Bugün gerçekleşen Milli Piyango çekilişi, 15.30’da Milli Piyango canlı çekiliş sayfasında başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 17.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından yapılan çekilişle duyuruldu. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tam olarak 4 milyon TL!

Çekiliş sonuçları

20000000TL kazanan numaralar

1441487 - 1049424

AMORTİ

3 ve 9

200000 TL kazanan numaralar

0120723 - 0220408 - 0523386 - 1098648 - 1109645 - 1180362 - 1377371 - 1433964 1486137 - 1770344

20000 TL

KAZANAN NUMARALAR

2000 TL kazanan numaralar

0238040 - 0238129 - 0321781 - 0335818 - 0532003 - 0644775 - 0886243 - 0927347 - 0976133 - 0987145 - 1032604 - 1048058 - 1160507 - 1266108 - 1306427 - 1319252 - 1450735 - 1684625 - 1906023 - 1948060

050796 - 057126 - 099268 - 108776 - 113231 - 117771 - 123715 - 134560 - 136036 - 165702 - 167747 - 222965 - 243437 - 252641 - 274553 - 311224 - 341955 - 349878 - 365661 - 370713 - 375538 - 382235 - 408271 - 413405 - 425688 - 433145 - 438151 - 517615 - 524812 - 534796 - 549638 - 593455 - 678293 - 684493 - 685154 - 691094 - 696720 - 729380 - 732859 - 735357 - 759296 - 806873 - 838609 - 847035 - 850861 - 877176 - 880220 - 931781 - 990086 - 991514

Sıralı listenin tamamı için: https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/cekilis-sonuclari.26.2021

Milli Piyango kuralları

Milli Piyango bilet tipleri: Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet olarak 3’e ayrılır. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Milli Piyango'da kazanan için iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi ise en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Çekilişler canlı yapılıyor

Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association (WLA)) üyesi olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.