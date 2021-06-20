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Son dakika! 20 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka tablosunda bugün yapılan test sayısı 213 bin 297 olarak açıklanırken ,63 kişi bugün hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021 Pazar 22:12
Son dakika! 20 Haziran vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından güncel salgın verilerini gün gün paylaşmaya devam ediyor. Paylaşılan tabloda  yapılan test sayıları ,pozitif vaka sayısı ve vefat sayısının yanı sıra, ağır hasta ve iyileşen hasta oranları ile hastane doluluk oranları yer alıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 kişiye test yapılırken ,yapılan bu testlerin 5 bin 91 tanesi pozitif çıktı.Ağır hasta sayısının 813 olduğu tabloda bugün karantinası biten yada iyileşen sayısı 4 bin 219  kişi artarak5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

VEFAT EDEN SAYISI 63 KİŞİ

Açıklanan vaka tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi vefat etti.Öte yandan hastanelerdeki dolulukoranı değişmezken %50,4 olarak açıklanırken yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı %60,2 olarak  tabloda yer aldı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Vaka Tablosu20 Haziran
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