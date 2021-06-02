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Son dakika! 2 haziran vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de korona-virüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken 7 bin 181 kişinin yapılan testleri pozitif çıktı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:26
Son dakika! 2 haziran vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı  tarafından açıklanan 2 Haziran 2021 tarihli vaka tablosunda sayılarda gerçekleşen azalmalar devam ediyor.

VAKA SAYISI 7 BİN 181 KİŞİ

Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün yapılan test sayısı 224.150 olarak aktarılırken yapılan bu testlerde 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı.

Tespit edilen bakalar arasında 586 kişi semptomlu hasta olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 112 CAN KAYBI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan bugünkü verilere göre hastanelerde tedavisi biten ve karantinası sonlanan kişi sayısı 7 bin 372 kişi olarak kayıtlara geçerken hayatını kaybeden sayısı 112 kişi olarak aktarıldı.

Karantinası biten ve iyileşen sayısı7.372 kişinin eklenmesiyle 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 768 olduğu belirtildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
2 HaziranVaka Tablosu
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