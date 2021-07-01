Son dakika! 1Temmuz vaka tablosu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan vaka tablosunda, Türkiye'de heyecanla beklenen normal hayata geçiş dönemi 1 Temmuz tarihinde korona-virüs tablosunu paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye’de son 24 saatte 225 bin 537 test yapılırken, yapılan testlerden 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 olarak açıklandı.

HAFTALIK KORONA-VİRÜS DURUMU

Açıklanan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda görülen zatürre oranı % 3.7, yatak doluluk oranı ise % 52.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı % 61.5, ventilatör doluluk oranı % 28.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat olarak açıklanırken filyasyon oranı % 99,9 olarak kayda geçti.

Öte yandan karantinası biten yada iyileşen sayısı 6 bin 219 artarak toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504’e yükseldi.Vaka sayılarında beklenen düşüş yaşanmazken tam açılma ile birlikte vaka sayılarında ne gibi değişimler olacağı ise merak konusu.