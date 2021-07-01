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Son dakika! 1Temmuz vaka tablosu yayınlandı

Vaka sayıları düşüşe geçti mi? Aşı çalışmaları vaka tablosuna ne kadar etki etti.

01 Temmuz 2021 Perşembe 23:26
Son dakika! 1Temmuz vaka tablosu yayınlandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan vaka tablosunda, Türkiye'de heyecanla beklenen normal hayata geçiş dönemi 1 Temmuz tarihinde korona-virüs tablosunu paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye’de son 24 saatte 225 bin 537 test yapılırken, yapılan testlerden 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 olarak açıklandı.

HAFTALIK KORONA-VİRÜS DURUMU

Açıklanan haftalık verilere göre, bu hafta  hastalarda görülen zatürre oranı % 3.7, yatak doluluk oranı ise % 52.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı % 61.5, ventilatör doluluk oranı % 28.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat olarak açıklanırken  filyasyon oranı % 99,9 olarak kayda geçti.

Öte yandan karantinası biten yada iyileşen sayısı 6 bin 219 artarak toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504’e yükseldi.Vaka sayılarında beklenen düşüş yaşanmazken tam açılma ile birlikte vaka sayılarında ne gibi değişimler olacağı ise merak konusu.


Son Güncelleme: 01.07.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Vaka1 Temmuz
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