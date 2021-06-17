Son dakika! 17 Haziran 2021 tarihli vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 kişiye korona-virüs testi yapıldı.Yapılan testlerde sonucu pozitif çıkanların sayısı 5 bin 904 olarak açıklandı.

VAKALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bugün açıklanan verilere göre 225 bin 64 kişiye test yapılmış ve yapılan testlerin 5 bin 904 tanesi pozitif çıktı.İyileşen sayısın 4 bin 143 olduğu vaka tablosunda yeni iyileşen rakamları ile birlikte bu sayı toplamda 5 milyon 219 bin 797'ye ulaştı.

VEFAT SAYISI 62

Paylaşılan tablıya göre bugün hayatını kaybedenleri sayısı 62 olarak verilirken pandemi başlangıcıngan bu tarihe kadar korona-virüs hastalığından dolayı ölenlerin sayısı 49 bin 12 kişiye yükseldi.Ağır hasta sayısının 860 olduğu verilerde hastanelerin doluluk oranında azalma olmayarak %50,4 olarak açıklandı.Yoğun bakım ünitelerinin dolulukoranı ise % 60,2 olarak açıklandı.