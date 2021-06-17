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Son dakika! 17 Haziran 2021 tarihli vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

17 Haziran 2021 tarihli vaka tablosu açıklandı. Merakla beklenen verilerde pozitif sayısı ve vefat sayıları ne durumda ...

17 Haziran 2021 Perşembe 19:44
Son dakika! 17 Haziran 2021 tarihli vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 225 bin  64 kişiye korona-virüs testi yapıldı.Yapılan testlerde sonucu pozitif çıkanların sayısı 5 bin 904 olarak açıklandı.

VAKALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bugün açıklanan verilere göre 225 bin 64 kişiye test yapılmış ve yapılan testlerin 5 bin 904 tanesi pozitif çıktı.İyileşen sayısın 4 bin 143 olduğu vaka tablosunda  yeni iyileşen rakamları ile birlikte bu sayı toplamda 5 milyon 219 bin 797'ye ulaştı.

VEFAT SAYISI 62

Paylaşılan tablıya göre bugün hayatını kaybedenleri sayısı 62 olarak verilirken pandemi başlangıcıngan bu tarihe kadar korona-virüs hastalığından dolayı ölenlerin sayısı 49 bin 12 kişiye yükseldi.Ağır hasta sayısının 860 olduğu verilerde hastanelerin doluluk oranında azalma olmayarak %50,4 olarak açıklandı.Yoğun bakım ünitelerinin dolulukoranı ise % 60,2 olarak açıklandı.


Son Güncelleme: 17.06.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
Vaka TablosuKoronavirüs17 Haziran
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