Son dakika! 16 Haziran 2021 vaka tablosu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 kişiye korona-virüs testi uygulandı.Yapılan testler neticesinde 6 bin 221 kişinin testleri pozitif çıktı.Vaka sayıların tam kapanma sonrasında azalmaya başlaması umut verici.Öte yandan aşılama çalışmalarının hızlanması ile birlikte sayılarındaha fazla düşeceği beklenmekte.

SON 24 SAATTE 71 KİŞİ VEFAT ETTİ

Paylaşılan tabloda Türkiye'de son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybederken karantinası biten yada iyileşen hasta sayının 4 bin 632 olduğu belirtildi.Bu sayılar ile birlikte iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654 'e yükseldi.

HASTANELERİN DOLULUK ORANI

Verilen tabloda hastanelerin doluluk oranı %50,2 olarak belirtilirken yoğun bakım ünitelerin doluluk oranı %60,2 olarak yer aldı.Ağır hasta sayısı 881 olarak kayıtlara geçti.