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Son dakika! 14 haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Haziran 2021 vaka sayılarının yer aldığı vaka tablosu yayınlandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 20:18
Son dakika! 14 haziran vaka tablosu açıklandı
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Bir buçuk senedir devam eden korona-virüs hastalığı ile mücadele kapsamında hergün vaka tabloları tüm vatandaşlar ile paylaşılıyor.Bir süredir düşüşe geçen vaka sayılarında bugün açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 kişiye test yapıldı.Yapılan testlerden 5 bin 626 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

İYİLEŞEN SAYISI  5 MİLYONU GEÇTİ

Tabloda yer alan verilere göre iyileşen veya karantinası biten kişilerin sayısı 4 bin 585 olarak açıklanırken toplam iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836 'a yükseldi.

SON 24 SAATTE 74 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 74 olarak açıklanırken ağır hasta sayısının 929 olduğu söylendi.Hastanelerdeki yatak doluluk oranı artarken %50,4 olarak açıklanırken yoğun bakım ünitelerinin  %60,2 olduğu belirtildi.

13 HAZİRAN VAKA TABLOSU

Dün açıklanan verilerde Türkiyede son 24 saatte 214 bin957 test yapılırken yapılan bu testlerin 5 bin 12 kişisinin sonucu poztif çıktı.Öte yandan tabloya göre  53 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sıyısının 952 olduğu açıklandı.


Son Güncelleme: 14.06.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
14 HaziranVaka Tablosu
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