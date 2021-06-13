Son dakika! 13 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona-virüs tablosunu vatandaşların erişimine açıldı. Pandemi sürecinde hergün paylaşılan vaka tablosunda bir çok veriye yer veriliyor.

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Kademeli normalleşme adımları ile birlikte vaka sayılarındaki değişimler merakla bekleniyor. Bugün açıklanan verilere göre 214 bin 957 kişiye Covid-19 testi yapılırken kişilere yapılan testlerden 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı.

VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ

Karantinası biten ya da iyileşen kişi sayısı 4 bin 194 kişi olarak açıklanırken iyileşen sayısı yeni katılanlar ile birlikte 5 milyon 202 bin 251 kişiye yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 53 kişi vefat etti. Ağır hasta sayısı ise 952 olarak açıklandı.

Öte yandan hastanelerdeki yoğunluk oranı %49,9 olarak açıklandı.

12 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Covid-19 testi yapılırken yapılan testlerin 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı.Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 kişi olarak açıklandı.