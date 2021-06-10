Son dakika! 10 Haziran 2021 korona vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona-virüs için son vaka tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Covid-19 testi yapılırken yapılan testlerim 6 bin 408 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

VEFAT SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

En çok merak edilen verilerden biri olan vefat sayıları yine aynı düzeyde giderken bugün vefat eden kişi sayısı 96 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1009 olurken tedavisi yada karantinası biten kişilerin sayısı 6 bin 895 kişi olarak açıklandı. Yeni iyileşenler ile birlikte toplan hastalığı geçiren yada karantinada olup karantinası biten kişi sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

HAFTALIK VERİLER ÖNEMLİ

Öte yandan haftalık veriler incelendiğinde bu hafta hastalarda zatürre olma oranı yüzde 2,7, tüm Türkiye’deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 60 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca veriler hakkında yaptığı açıklamada, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı ve haritada 5 tane ile dikkatleri çekti.