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Son anlarında canlı yayında virüsün zorluklarını anlattı

İstanbul’da yaşamını sürdüren Ali Yeşilyurt (79) Covid-19 virüsüne yakalanmış ve evinde karantinaya girmişti. Ancak Yeşilyurt, virüse yenik düşüp hayatını kaybetti. Yeşilyurt, ölmeden önce canlı yayın açıp, virüs hakkında tedavi sürecini anlattı.

28 Şubat 2021 Pazar 21:56
Son anlarında canlı yayında virüsün zorluklarını anlattı
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İstanbul’da yaşayan Ali Yeşilyurt ve oğlu Süleyman Yeşilyurt ile gelini Leyla Yeşilyurt, korona virüsüne yakalandı. Tedavi süreçlerinde ise yaşamlarına veda ettiler. Yeşilyurt ailesi, Trabzon’un Of ilçesinde defnedildi. Süleyman Yeşilyurt ise eşini ve babasını kaybetmeden önce canlı yayın açarak tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

“Bu hastalık ailecek yıktı bizi”

Nefes almakta bile zorlandıklarını dile getiren Yeşilyurt, “Bu kovid hastalığı lanet bir şey. Son halim ise bu” diye konuştu.

İstanbul Bahçelievler’in ilçesi olan Yenibosna Mahallesi’nde yaşam sürdüren Ali Yeşilyurt 79 yaşında koronaya yakalanmıştı. Daha sonra oğlu Süleyman korona virüs belirtileri göstermişti. Ardından bu belirtiler Leyla Yeşilyurt’ta ortaya çıktı. Test yapan ailenin, test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonuçları pozitif çıkan aile, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaların durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldılar. Ancak Ali Yeşilyurt 12 Şubat’ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat’ta, Süleyman Yeşilyurt ise 27 Şubatta hayatına veda etti. Aile memleketi olan Trabzon’un Of ilçesini defnedildi.

Babasını ve eşini kaybeden Süleyman Yeşilyurt, sosyal medya hesabından canlı yayın aşarak sürecin çok zor geçtiğini söyledi. Nefes almakta ve hareket etmekte zorlanıldığı görülen Yeşilyurt’un, “Biz de korana virüsüne yakalandık. Bu hastalık lanet bir şey. Koronaya ailecek yakalandık. Ara ara ateşimiz düşüyor. Biz de iyi olacağız inşallah” dedi.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Ali YeşilyurtHastaneIstanbul
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