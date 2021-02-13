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Son anket çalışmalarında Cumhur İttifakı yine kan kaybetti!

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi tarafından yapılan anket çalışmaları ile birlikte sonuçlar açıklandı. Sonuçlar şirket genel müdürü Can Selçuki tarafından yapılırken AKP + MHP ittifakının kan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:45
Son anket çalışmalarında Cumhur İttifakı yine kan kaybetti!
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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan seçim anketlerinde ittifakların durumları belirtildi. Araştırma şirketinin genel müdürü Can Selçuki tarafından yapılan paylaşımlarda sonuçlar belirtilirken AK Parti ve MHP ittifakının kay kaybettiği belirtildi.

‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu ile yapılan anketlerde AKP %29,7 oy alarak tarihinde ilk defa %30’un altına düştü. MHP’nin de %10 barajının altında %7 oy alacağı tahmin edilirken ittifakın oyunun %36’lara gerilemesi dikkat çekti.

Anket sonucunda kararsız vatandaşların %13,6, oy kullanmayacakların oranı ise %8,9 olarak açıklandı. Yeni kurulan ve genel başkanı Ali Babacan ola DEVA partisi %2,3 oy alırken Ahmet Davutoğlu’nun başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin %0,7’de kalması dikkat çekti. Kararsız oylar eşit olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Anket çalışmalarıCumhur IttifakıAKPMhpOy Kaybetti
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