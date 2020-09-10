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Son 24 saatte Covid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişi sayısının 58 olduğunu belirtirken.Toplamda 6 bin 835 kişi hayatını kaybettiğini dile getirdi.

10 Eylül 2020 Perşembe 21:28
Son 24 saatte Covid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığının Korona-virüs vakalarını bildirdiği intenet sayfasından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu tüm kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre bugün son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti,Vakalrın çıkışından itibaren Türkiye’de toplam can kaybı 6 bin 895'e yükseldi. Bugünkü verilere göre yapılan test sayısı  toplam 107 bin 702  iken pozitif çıkan vaka sayısı , bin 512.

 


Tüm verilere göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 286 bin 455 oldu.

“Aktif hastaların yaş ortalaması 42”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca uyarılarda bulunmaya devam etti.Sosyal medya hesabı üzerinden veri tablosunu paylaşarak Aktif olarak hasta olan kişilerin yaş ortalamasının 42 olduğunu ve yoğun bakımda yatan hastaların ise yaş ortalamasının 65 olduğunu açıkladı. 



Son Güncelleme: 10.09.2020 21:28
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Vaka Sayıları10 Eylül Verileri
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