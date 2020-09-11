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Somer Şef kadayıflı karides tarifi

Masterchef'te Somer Şef'in tarifi olan kadayıflı karides izleyiciler tarafından merak ediliyor. Karidesin ayıklanmasının ardından kadayıfa sarılarak hazırlanıyor.

11 Eylül 2020 Cuma 16:37
Somer Şef kadayıflı karides tarifi
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MasterChef’de kadayıflı karides tarifi izleyicilerin ilgilisini üzerine topladı. Somer Şef’in özel tarifi olan yemeğin en zor kısmı ise karideslerin ayıklanma aşaması. Peki kadayıflı karides nasıl yapılır? Karideslerin ayıklanmasındaki püf nokta ne?


Karides ayıklarken önce baş koparılır arkasından kabuğundan eti çıkarılır ve gövdesi ayrılarak içi ayırılır.

Yemek için gerekli malzemeler ise 300 gram kadar tel kadayıf, tuz, kırmızı biber, 500 gram karides ve yağ. Kadayıfı serdikten sonra üzerine tuz ve kırmızı biber dökülür. Avuç içine alınan kadayıfa karides koyarak rulo şeklinde sarılır. Hepsi tamamlandıktan sonra yağda kızartılır.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefKadayıflıkarides
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