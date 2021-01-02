Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı! İki Türk işçi yaşamını yitirdi

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun batısındaki Lafole bölgesinde bir intihar saldırısı gerçekleşti. Türk firmasına ait şantiyeye giren motosikletli saldırgan, üzerine yüklediği bombayı patlattı.

Bakan Koca saldırıyı kınadı

Türk firmasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında 2 Türk işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Somali basını saldırıyı El-Şebab terör örgütünün üstlendiğini açıkladı.

Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Koca, yaralıların Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nde tedavi gördüğünü bildirdi. Bakan Koca, saldırıyı şiddetle kınadığını da söyledi.