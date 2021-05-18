İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu!

Adana’da 2 kişinin arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 5 yaşındaki M.A.A göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

18 Mayıs 2021 Salı 13:11
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu!
Takip Et:

Son dakika haberine göre Adana merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Yeşilbağlar Mahallesi’nde iddialara göre Ahmet B. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfek çıkartıldı.

Sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A göğsüne isabet ederken ağır yaralanan küçük çocuk hemen Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için arama başlatırken mahalle kapatıldı. Evde saklanan şahıslar özel harekâtların olay yerine gelmesi evde arama başlatıldı. Evin damına çıkan şüpheliler polislere izini kaybettirdi.

Olay yerinden kaçan sokak magandaları için polis ekipleri aramalara devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adana5ÇocukPompalı Tüfek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi

Popüler Haberler

Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı?
Ariana Grande Sevgilisiyle Gizlice Evlendi
Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs 2021 Salı maç programı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Savaşçı yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Savaşçı yeni bölümde neler olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Fragmanı – 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 18 Mayıs 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.