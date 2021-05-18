Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu!

Son dakika haberine göre Adana merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Yeşilbağlar Mahallesi’nde iddialara göre Ahmet B. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfek çıkartıldı.

Sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A göğsüne isabet ederken ağır yaralanan küçük çocuk hemen Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Küçük çocuk yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için arama başlatırken mahalle kapatıldı. Evde saklanan şahıslar özel harekâtların olay yerine gelmesi evde arama başlatıldı. Evin damına çıkan şüpheliler polislere izini kaybettirdi.

Olay yerinden kaçan sokak magandaları için polis ekipleri aramalara devam ediyor.