Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu!

Son dakika haberine göre Adana merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Yeşilbağlar Mahallesi’nde iddialara göre Ahmet B. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfek çıkartıldı.
Sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A göğsüne isabet ederken ağır yaralanan küçük çocuk hemen Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sokak magandaları için polis ekipleri aramalara devam ediyor.
Son Güncelleme: 18.05.2021 13:11