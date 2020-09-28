Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

İstanbul Zeytinbunu’nda iki arkadaş arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Arkadaşlardan biri, yanında getirdiği silah ile arkadaşını yakın mesafeden vurdu. Ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi.
Arkadaşına kurşun yağdırdı
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede, Erol Sayın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Erol Sayın’ın cansız bedeni ise İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Güncelleme: 28.09.2020 18:52