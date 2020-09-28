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Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

İstanbul'da iki iş arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Muharrem Dikbaş isimli kişi, tartıştığı arkadaşı Erol Sayın'ın üzerine kurşun yağdırdı. Erol Sayın olay yerinde hayatını kaybetti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:52
Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı
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İstanbul Zeytinbunu’nda iki arkadaş arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Arkadaşlardan biri, yanında getirdiği silah ile arkadaşını yakın mesafeden vurdu. Ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi.

Arkadaşına kurşun yağdırdı


Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde sabah saat 06.45’te meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan Muharrem Dikbaş, iş arkadaşı Erol Sayın’a kurşun yağdırdı. Sayın kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşını vuran Muharrem Dikbaş olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine ulaşırken, kaçmaya çalışan Muharrem Dikbaş yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede, Erol Sayın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Erol Sayın’ın cansız bedeni ise İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:52
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Anahtar Kelimeler:
KurşunAdli Tıp MorguZeytinburnu
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