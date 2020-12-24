Sokağa çıkmaya devam eden Gaziantep’i ne ceza ne de virüs durduruyor!

Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son zamanlarda çarşıların dolu olduğuşehrine dikkat çekti. Halk sosyal mesafe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak alışveriş yapmaya ve sosyalleşmeye devam ediyor. Maskelerin çene altına indiği, kalabalık ortamların grup halinde gezilmesine devam edildiği şehri nene de salgın korkutuyor. Uzun zamandır polislerin uyarısını dikkate almayan şehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte artık düzenli denetlemeler yapılmakta. 452 kişiye idari para cezası kesilen şehirde maske, mesafe temizlik kurallarını ihlal eden 148 vatandaşı ise uyardı.