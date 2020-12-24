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Sokağa çıkmaya devam eden Gaziantep’i ne ceza ne de virüs durduruyor!

Birçok kişiye ceza kesilmesine rağmen koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma yasağına uymayan şehir son zamanlarda adını çokça duyduğumuz Gaziantep oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:34
Sokağa çıkmaya devam eden Gaziantep’i ne ceza ne de virüs durduruyor!
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Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son zamanlarda çarşıların dolu olduğu Gaziantep şehrine dikkat çekti. Halk sosyal mesafe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak alışveriş yapmaya ve sosyalleşmeye devam ediyor. Maskelerin çene altına indiği, kalabalık ortamların grup halinde gezilmesine devam edildiği şehri ne ceza ne de salgın korkutuyor. Uzun zamandır polislerin uyarısını dikkate almayan şehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte artık düzenli denetlemeler yapılmakta. 452 kişiye idari para cezası kesilen şehirde maske, mesafe temizlik kurallarını ihlal eden 148 vatandaşı ise uyardı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:34
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKoronovirüsCeza
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