Sokağa çıkma yasağının cezası merak edilen konulardan oldu

hafta içi akşamları saat 19.00’da başlıyor. Hafta sonları ise tam kapanma uygulanmaktadır. Ramazan boyunca ise uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokağa çıkma yasağısının da ne kadar olduğu merak edildi.

Sokağa çıkma yasağını uygulamayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Bu cezaya ise vatandaşlar 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.