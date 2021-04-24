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Sokağa çıkma yasağının cezası merak edilen konulardan oldu

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte kısmı kapanmalar tekrardan insanların hayatlarına girmeye başladı. Vaka sayılarının düşmesi için yapılan sokağa çıkma yasağına ise uymayan insanlar var. Bu insanlar için ise para cezası uygulanmaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:45
Sokağa çıkma yasağının cezası merak edilen konulardan oldu
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Sokağa çıkma yasağı hafta içi akşamları saat 19.00’da başlıyor. Hafta sonları ise tam kapanma uygulanmaktadır. Ramazan boyunca ise uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokağa çıkma yasağı cezasının da ne kadar olduğu merak edildi.

Sokağa çıkma yasağını uygulamayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Bu cezaya ise vatandaşlar 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıCezaCovid19
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