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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza yedi: Şortum için ceza yazdınız dedi

Beşiktaş'ın birçok bölgesinde polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Tedbirlere uymayan vatandaşlara para cezası kesildi. Yolda yürürken çevrilen ve para cezası yiyen bir genç, sırf şort giydiği için böyle yapıldığını iddia etti.

21 Şubat 2021 Pazar 22:52
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza yedi: Şortum için ceza yazdınız dedi
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İstanbul’da Beşiktaş polisi, koronavirüs tedbirleri sebebiyle sürekli olarak denetim yaptı. Denetimler sırasında koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta olan kişiler kontrol edildi. Maske takmayan kişilere ceza kesildi.

Yolda yürüyen vatandaşlar teker teker durdurulacak kimlik kontrolleri yapıldı. Sokağa çıkmak için izni olan kişiler yollarına devam ederken tedbirlere uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kontrollerden sırasında çevrilen gençlerden biri değişik bir tepki gösterdi. Polis ekiplerinin kendisini şort giydiği için çevirdiği iddia etti. Şort giyen gence, polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Genç, para cezası kesilmesinin sebbei olarak da şort giymesini gösterdi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşCovid-19KoronavirüsCezaPolis
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