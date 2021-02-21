Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza yedi: Şortum için ceza yazdınız dedi

’dai,tedbirleri sebebiyle sürekli olarak denetim yaptı. Denetimler sırasında koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlarakesildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta olan kişiler kontrol edildi. Maske takmayan kişilere ceza kesildi.

Yolda yürüyen vatandaşlar teker teker durdurulacak kimlik kontrolleri yapıldı. Sokağa çıkmak için izni olan kişiler yollarına devam ederken tedbirlere uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kontrollerden sırasında çevrilen gençlerden biri değişik bir tepki gösterdi. Polis ekiplerinin kendisini şort giydiği için çevirdiği iddia etti. Şort giyen gence, polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Genç, para cezası kesilmesinin sebbei olarak da şort giymesini gösterdi.

