Sokağa çıkma yasağında drift yaptı: ben PKK'lıyım lan dedi

F.Y (19), Antalya’nın ilçesi olan Serik’te sokağa çıkma yasağı sırasında arabasıyla drift yaparken polislere yakalandı. 17.657 TL ceza kesilen F.Y polisle tartışırken “Ben drift yapmadım, bana videoyu gösterin. İspatlayın.” ifadeleri kullandı. F.Y.’nin devlete hakaret ettiği belirtildi. Hem devlete hakaret ettiği hem de “Ben PKK’lıyım lan.” diyerek terör örgütü propogandası gerçekleştirdiği için polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün sokağa çıkma yasağının olduğu saatte Serik’in Kökez mahallesinde cuma pazarı civarında 07 LU 923 plakasına sahip aracın drift yaptığı polise bildirildi. Yapılan ihbar için polis olay yerine intikal etti. Polis gittiğinde F.Y. drift yapmaya devam ediyordu. Polisler aracı durdurdu ve araçtan 19 yaşındaki F.Y. çıktı. Polisler tarafından göz altına alındı. ‘Tescilli aracı plakasız kullanmak’, ‘drift yapmak’ ve ‘araç üzerinde teknik değişiklikler yapmak ve bildirmemek’ suçları yüzünden F.Y. isimli sürücüye toplam 14.500 TL para cezası kesildi. F.Y. isimli sürücünün daha önce ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Dün akşam saatlerin F.Y. polisten kaçtı.

Kendisine ceza işlemi uygulandığı sırada F.Y. “ Videoya çekmeyin utanırım. Cezmi bak ünlü olduk.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yer alan aracın kendisine ait olmadığını, o araçta film olduğunu kendi arabasında film olmadığını ve drift yapmadığını dile getirdi. F.Y.’nin devlete haraket ettiği iddia edildi ve “Ben PKK’lıyım lan.” dediği bildirildi.

Cezai işlem uygulandıktan sonra devlete hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle F.Y. polisler tarafından göz altına alındı ve ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. F.Y.’nin aracı trafikten men edildi. Araç çekici ile otoparka taşındı. Aldığı 14.500 TL cezanın üstüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle F.Y.’ye 3.150 TL para cezası kesildi.