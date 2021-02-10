Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı

İnegöl’deler devriye gezerken yolda gördükleri 2 kişiden şüphelendi. Bekçileri gören kişiler, arkalarına bakmadan koştu. Bekçiler ve şüpheliler arasında kısa süren bir kovalamaca yaşandı. B.T. ve B.A isimli şahıslar, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Bekçi ekipleri, B.T. ve B.A.’nın üzerini aradı. Şüphelilerin üzerindenticareti yapmak içinve biraz uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu, B.A. ve B.T. ile karakola gönderildi.