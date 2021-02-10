Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı

10 Şubat 2021 Çarşamba 05:33
Bursa
İnegöl’de bekçi
ler devriye gezerken yolda gördükleri 2 kişiden şüphelendi. Bekçileri gören kişiler, arkalarına bakmadan koştu. Bekçiler ve şüpheliler arasında kısa süren bir kovalamaca yaşandı. B.T. ve B.A isimli şahıslar, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Bekçi ekipleri, B.T. ve B.A.’nın üzerini aradı. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu
ticareti yapmak için hassas terazi
ve biraz uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu, B.A. ve B.T. ile karakola gönderildi.
Son Güncelleme: 10.02.2021 05:33
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