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Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi durduruldu. Yapılan aramada üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 05:33
Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı
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Bursa İnegöl’de bekçiler devriye gezerken yolda gördükleri 2 kişiden şüphelendi. Bekçileri gören kişiler, arkalarına bakmadan koştu. Bekçiler ve şüpheliler arasında kısa süren bir kovalamaca yaşandı. B.T. ve B.A isimli şahıslar, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Bekçi ekipleri, B.T. ve B.A.’nın üzerini aradı. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu ticareti yapmak için hassas terazi ve biraz uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu, B.A. ve B.T. ile karakola gönderildi.



Son Güncelleme: 10.02.2021 05:33
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Anahtar Kelimeler:
BursaInegölBekçiPolisUyuşturucuHassas Terazi
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