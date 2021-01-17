İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği...

Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Türkiye’de başlanan aşılama çalışmalarıyla birlikte vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? sorusu sıkça araştırılmaya başlanırken bizde haberimizde bu konu hakkındaki tüm detaylara yer verdik.

17 Ocak 2021 Pazar 15:21
Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
Takip Et:

Türkiye’de aşılamalar aktif bir şekilde devam ederken vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar vatandaşlara zorlu zamanlar yaşatırken, Koronavirüs aşılarının ilk dozunun vurulmaya başlanması ve vaka sayılarında meydana gelen düşüşler ile vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman kalkacak? sorusunun cevabını merakla beklemeye başladılar. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi: “Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmektir” şeklinde açıklamada bulundu. 

Çin’den 11 milyon doz aşı bekleniyor.

Çin’den gelecek olan yeni grup aşılarının hazırlıklarının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 30 milyon doz aşının mart ayının ilk haftasına kadar ülkemize gelmesinin beklendiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı yetkilisi: “Kesin bir süre verilmesinden de kaçınılıyor, çünkü Çin'de ortaya çıkan yeni salgından kaygı duyuluyor, buna karşın 11 milyon doz bekleniyor.” Dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi bu hızla gidildiğinde mart ayının ortasında 15 milyon vatandaşın ikinci doz aşıları tamamlanmış olacağını da belirtti. Hedeflerinin 15 Mart’a kadar bu sayıya ulaşıp yasakların kaldırılması olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Yetkilisi: “Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek. Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor” açıklamalarında bulundu.          



Son Güncelleme: 17.01.2021 15:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kısıtlamalar Ne Zaman KalkacakSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Tarsus Şelalesi’nde suların çekilmesi ile Roma kaya mezarları ortaya çıktı!
Tarsus Şelalesi’nde suların çekilmesi ile Roma kaya mezarları ortaya çıktı!
Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı! 5 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı! 5 terörist teslim oldu
Adıyaman’da kız kardeşler telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdüler!
Adıyaman’da kız kardeşler telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdüler!
Samsun’dan havalanan uçak acil iniş yaptı!
Samsun’dan havalanan uçak acil iniş yaptı!
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
Çukur Seren Erdenet geri mi dönüyor? İrem Sak Çukur'a geri dönecek mi?
POMEM kursu ücretsiz başvuru nedir, nasıl yapılır? POMEM için ücretsiz kurs veren yerler ve şartları
Türkiye'de kaç kişi covid 19 aşısı oldu?
Galaxy S21 Plus ne zaman çıkacak, lansman ne zaman?
Askerde sürgün neden yenir? Askerlik sürgün yerleri nerelerdir?
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Kahvelerde oyun yasakları kalkacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor?
2021 Değerli konut vergisi ne kadar oldu? Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?
2020 Halkbank KOSGEB kredisi başvuru şartları
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı
Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?
Akrep dizisi Akrep’i kim canlandırıyor? Yusuf Çim'in biyografisi
Şok 2 Aralık – 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kampanyası
Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Beşiktaş - Galatasaray maçı VAR hakemi kim oldu? BJK GS maçı hakemi ve VAR hakemleri
Askere giderken neler götürülür, neler götürülmez?
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.