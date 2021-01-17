Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Çin’den 11 milyon doz aşı bekleniyor.

Türkiye’de aşılamalar aktif bir şekilde devam ederken vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar vatandaşlara zorlu zamanlar yaşatırken, Koronavirüs aşılarının ilk dozunun vurulmaya başlanması ve vaka sayılarında meydana gelen düşüşler ile vatandaşlar? sorusunun cevabını merakla beklemeye başladılar. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi: “Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmektir” şeklinde açıklamada bulundu.

Çin’den gelecek olan yeni grup aşılarının hazırlıklarının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 30 milyon doz aşının mart ayının ilk haftasına kadar ülkemize gelmesinin beklendiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı yetkilisi: “Kesin bir süre verilmesinden de kaçınılıyor, çünkü Çin'de ortaya çıkan yeni salgından kaygı duyuluyor, buna karşın 11 milyon doz bekleniyor.” Dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi bu hızla gidildiğinde mart ayının ortasında 15 milyon vatandaşın ikinci doz aşıları tamamlanmış olacağını da belirtti. Hedeflerinin 15 Mart’a kadar bu sayıya ulaşıp yasakların kaldırılması olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Yetkilisi: “Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek. Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor” açıklamalarında bulundu.

