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Sokağa çıkma yasağı saatler değişti mi, yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arası? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısında hangi konular görüşüldü? Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar neler? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olup olmadığıyla beraber yeni alınan kararların neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:38
Sokağa çıkma yasağı saatler değişti mi, yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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Sokağa Çıkma Saatleri Değiştirildi Mi? Hafta İçi Ve Hafta Sonu Sokağa Çıkma Kısıtlama Saatleri Değişti Mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar netlik kazandı. Toplantının ana gündem maddelerini; koronavirüs tedbirleri, okulların açılması, gıda ürünlerindeki fiyat artışları ele alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkındaki gelişmeler herkes tarafından merakla araştırılıyor. Herkes yasakların ne zaman biteceğini ve hafta içi ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının saatlerinin kaç olduğunu merakla araştırıyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oldu. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında esneme olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Herkesin aklında sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olup olmadığı sorusu dolaşıyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri Değiştirildi Mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar netlik kazandı. Alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde değişiklik yapılmadı.

Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri Kaçla Kaç Arasında?

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00-05.00 arasında gerçekleştiriliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başladı ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek.

Kabine Toplantısı Sonrasında Neler Değişecek?

 Kabine Toplantısı ardından planlanan gelişmeler;

  • Koronavirüs salgının gidişatına bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine yönelik seçenekler tartışılmaktadır.
  • Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerde daralmaya gidileceği konuşuluyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada yer alan konular arasında.
  • Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de saat 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtilen konular arasında yer alıyor.
  • Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:38
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Sokağa Çıkma Yasağı SaatleriKoronavirüs SalgınıPandemiKoronavirüs TedbirleriKabine Toplantısı
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