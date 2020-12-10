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Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanıyor?

Ülkemizde artan Covid-19 vakaları ardından hükümet yeni tedbirleri uygulamaya başladı. Daha önce yalnızca hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içlerinde de belirlenen saatlerde uygulanmaya başladı...

10 Aralık 2020 Perşembe 00:20
Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanıyor?
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Ülkemizde son dönemde artış gösteren Covid-19 salgını pozitif vakalarıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında en önemlisi hafta içi ve hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları yer aldı. Daha önceden yalnızca hafta sonları belirli saatler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, alınan son karar ile birlikte hafta içlerinde de uygulanmaya başladı.

 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında uygulanıyor?

Alınan karar kapsamında hafta içlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanıyor. Bu saatler dahilinde vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanıyor.

 

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında uygulanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları hafta sonlarında Cuma günü 21.00’dan itibaren başlamakta ve Pazartesi günü 05.00’a kadar devam etmektedir.

 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

20 yaşından küçük olan vatandaşlar hafta içlerinde yalnızca 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmektedirler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaşının üstünde olan vatandaşlar ise hafta içlerinde yalnızca 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmektedirler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları kısıtlanmıştır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsTedbir
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