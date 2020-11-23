Sokağa çıkma yasağı hafta içi uygulanacak mı?

Vaka sayılarındaki önlenemeyen artış nedeniyle yeni kısıtlamalar 20 Kasım itibariyle uygulamaya girdi. Hafta sonları 20.00 – 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 20 Kasımdan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00 – 13.00; 20 yaş altı kişiler ise 13.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlanana dek devam edecek. Çalışan vatandaşlar ise SGK kaydı belgelerini ibraz etmeleri halinde yasaktan muaf tutulacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni düzenleme

AVM’ler saat kaçta kapanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00 ila 13.00 arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yasaklarının saat 13.00 itibariyle bitmesiyle 20 yaş ve altı kişiler saat 16.00’a kadar dışarı çıkabilecek. Bunun dışında 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar akşam 8’e kadar dışarıda kalabilecek. Bu yaş aralığındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca hafta sonu geçerli olacak.

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gün içerisinde 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle tüm kafe, restoran, lokanta ve çay bahçeleri gibi oturmalı düzende hizmet veren işletmeler paket servisine geçiş yapmıştı. AVM’lerde yer alan restoranlar da masa ve sandalyeleri kaldırarak paket ve gel al sistemine geçti.