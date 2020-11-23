İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

Sokağa çıkma yasağı hafta içi uygulanacak mı?

Vaka sayılarındaki artış ile yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı hafta içi uygulanacak mı belli oldu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:45
Sokağa çıkma yasağı hafta içi uygulanacak mı?
Takip Et:

Vaka sayılarındaki önlenemeyen artış nedeniyle yeni kısıtlamalar 20 Kasım itibariyle uygulamaya girdi. Hafta sonları 20.00 – 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 20 Kasımdan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00 – 13.00; 20 yaş altı kişiler ise 13.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlanana dek devam edecek. Çalışan vatandaşlar ise SGK kaydı belgelerini ibraz etmeleri halinde yasaktan muaf tutulacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni düzenleme


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00 ila 13.00 arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yasaklarının saat 13.00 itibariyle bitmesiyle 20 yaş ve altı kişiler saat 16.00’a kadar dışarı çıkabilecek. Bunun dışında 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar akşam 8’e kadar dışarıda kalabilecek. Bu yaş aralığındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca hafta sonu geçerli olacak.

AVM’ler saat kaçta kapanacak?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gün içerisinde 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle tüm kafe, restoran, lokanta ve çay bahçeleri gibi oturmalı düzende hizmet veren işletmeler paket servisine geçiş yapmıştı. AVM’lerde yer alan restoranlar da masa ve sandalyeleri kaldırarak paket ve gel al sistemine geçti.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesi ilişkin karar yayınlandı
LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesi ilişkin karar yayınlandı
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Bursa'da tapu memurlarıyla işbirliği yaparak tapu değiştiren çete çökertildi
Bursa'da tapu memurlarıyla işbirliği yaparak tapu değiştiren çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Bayburt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!
Bayburt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!
Usta sanatçı Haldun Dormen korona virüse yakalandı
Usta sanatçı Haldun Dormen korona virüse yakalandı

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağı hafta içi uygulanacak mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Osman Sonant hakkında bilgiler
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin yer aldığı diziler
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri kimdir? Deniz Işın nereli, yaşı kaç?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Nasıl Çıkılır? Zorunlu Bes İptal Etme İşlemleri
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!
Hangi durumlarda dava açmadan önce SGK'ya başvurulur?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun nereli, yaşı kaç?
Çukur İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eser Karabil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon (Mete Deran) kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Ali Gözüşirin kimdir? Melih Tapar karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisi Lila karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.