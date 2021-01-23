Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı

Kasım ayından bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uzun süredir uygulama da olan kısıtlamalar ve yeni getirilen tedbirlerle birlikte koronavirüs vaka sayılarında oldukça düşüş sağlandı. Peki bu süreçte hala devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman sona erecek?

VAKA SAYILARI BİNİN ALTINA DÜŞERSE ESNEYEBİLİR

Büyük bir kesim tarafından merak edilen konuyla ilgili olarak önemli paylaşımlarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamalarının şu anki tespit edilen günlük vaka sayılarının binin altına düşmesi halinde kademeli bir şekilde kaldırılabileceğini ifade etti. İlhan, ilk olarak kısıtlamanın saatlerinde bir esneme yapılarak, belki hafta için 21,00 yasak başlangıç saatinin 00,00'a çekilebileceğini, hafta sonu tüm gün olan kısıtlamalarında belki akşam saatlerine çekilebileceğini açıkladı.

KISITLAMALARI KALDIRMADA ACELECİ OLUNMAMALI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlama ve tedbirlerin vaka sayılarında ve hastaneye yatan kişi sayısında epey etkili olduğunu, bu sebeple kısıtlamaların kaldırılmasında aceleci olunmamasını ifade etti.

İLLER BAZINDA DEĞERLENDİRME OLABİLİR

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan iller bazında da vaka değerlendirmesi yapılabileceğini, şu anki durumun olumlu olduğunu, hasta ve vaka sayısının aşağı yönlü ilerlediğini ifade etti. İlhan son olarak 'belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır' dedi.

KAFE RESTORANLAR İÇİN 2 BİNİ GÖRMEMİZ LAZIM

Şu an kısıtlama kapsamında kapalı olan ve sadece belirli saatlerde paket servis veren kafe ve restoranlar ile ilgili olarak kısıtlamaların gevşetilebilmesi için günlük vaka sayılarında 2 binlerin görülmesi gerektiğine dikkat çekti.