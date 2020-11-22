Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Salgınların son dönemlerde artması ve ölüm oranlarının artmasıyla birlikte alınan Korona-virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 20:00 ile başladı. Türkiye'nin tüm illerini kapsayan kısıtlama uygulaması 23.11.200 tarihi saat 05.00'e kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan ve yeni tedbir kararları alınıncaya kadar haftasonları saat 10.00 ¬-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi bu yasaklar olmayacak. Alınan yasak kararlarından muaf olacak olan sektörler ise üretim, imalat ve tedarik zincirleri olacak.

Alınan kararlar kapsamında tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler haftanın 7 günü gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabilecekler, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. Ancak iş yerlerinde çalışmakta olan ve gerekli evrakları gösterenler bu kısıtlamadan muaf olacakalar.20 yaş altı bireylerden çalışanlar sgk kayıtları yada çalıştıkları işyerinden alınan belgeyi ibraz ettikleri takdirde kısıtlamadan muaf olacaklardır.