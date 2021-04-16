Şok, Bim ve A101 market açılış kapanış saatleri değişti!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındı. Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu yasakları yeniden getirilirken, marketlerin mesai saatleri de değişti.
Bim, Şok, A101 mesai saatleri nedir?
Kısmi kapanma kapsamında alınan kararlar kapsamında marketler hafta içi saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları ise marketler yine 10:00’da açılacak ancak akşam 17:00’da kapanacak.
Son Güncelleme: 16.04.2021 17:57