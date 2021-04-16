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Şok, Bim ve A101 market açılış kapanış saatleri değişti!

Kısmi kapanma kararının ardından marketlerin çalışma saatleri de değişti. Şok, Bim ve A101 market açılış kapanış saatlerinin değiştirilmesinin ardından vatandaşlar marketlerin yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

16 Nisan 2021 Cuma 17:57
Şok, Bim ve A101 market açılış kapanış saatleri değişti!
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Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındı. Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu yasakları yeniden getirilirken, marketlerin mesai saatleri de değişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede akşam 19:00’dan sonra sokağa çıkma yasağının olduğu görüldü. Buna göre marketlerin 20:00 olan kapanış saati de değişmiş oldu.

Bim, Şok, A101 mesai saatleri nedir?

Kısmi kapanma kapsamında alınan kararlar kapsamında marketler hafta içi saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları ise marketler yine 10:00’da açılacak ancak akşam 17:00’da kapanacak.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
MarketA101şokBİMMesai Saati
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