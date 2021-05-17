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Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekranların karşısına geçti. Birçok konuya değinen Cumhırbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye Sorumlusu olan Sofi Nurettin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sofi Nurettin öldü mü? Vatandaşlar,Sofi Nurettin'İn kim olduğunu merak etmektedir. Sofi Nurettin kimdir? İşte PKK'nın sözde Suriye Sorumlusu olan Sofi Nurettin ile ilgili açıklama...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:58
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.PKK  sözde liderlerinden biri olan Sofi Nurettin ile ilgili açıklamada bulundu. yürütülen operasyonlar sonucunda Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyinde operasyonların tüm hızıyla sürdüğünü de aktardı. PKK'nın üst kademesinde yer alan   Sofi Nurettin kimdir?

 

Sofi Nurettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT tarafından yönetilen çalışmalarında sonucunda PKK’nın Suriye Sorumlusu’nun Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini söyledi. 

Sofi Nurettin’in  asıl ismi  Nureddin Halef el-Muhammed'dir. PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek hedefiyle 17 Ekim 2003 tarihinde  Partiya Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kurmuştur. Sofi Nurettin PKK'nın Suriye Sorumlusu olarak bilinmektedir. 


Son Güncelleme: 17.05.2021 20:58
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