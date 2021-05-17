Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.PKK sözde liderlerinden biri olan Sofi Nurettin ile ilgili açıklamada bulundu. yürütülen operasyonlar sonucunda Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyinde operasyonların tüm hızıyla sürdüğünü de aktardı. PKK'nın üst kademesinde yer alan Sofi Nurettin kimdir?

Sofi Nurettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT tarafından yönetilen çalışmalarında sonucunda PKK’nın Suriye Sorumlusu’nun Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sofi Nurettin’in asıl ismi Nureddin Halef el-Muhammed'dir. PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek hedefiyle 17 Ekim 2003 tarihinde Partiya Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kurmuştur. Sofi Nurettin PKK'nın Suriye Sorumlusu olarak bilinmektedir.