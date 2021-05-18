Sobaya benzin döktü, evi kül oldu

’nınilçesinde bugün gece saatlerinde bir kişi sönen sobasını benzin ile yakmaya çalıştı. Benzinin dökülmesiyle beraber parlayan sobaa sebep oldu. Vaktinde yanan evin içerisinden kendilerini dışarı atmaya başaran ev sakinleri canlarını kurtardı. Dumandan etkilenen sahipler, hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre içerisinde iki katlı binayı tamamen saran yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Bina tanınamaz hale geldi. Yangın üzerine soruşturma başlatıldı.