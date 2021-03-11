Sobadan zehirlenen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı!

Gaziantep'te yaşanan olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen Ali Altıntaş (66)'ın cansız bedenine ulaşıldı. Eşi Nuray Altıntaş ise hastanede tedavi altın altına alındı.

Gaziantep, Ocaklar Mhallesi'nde ikamet eden Ali ve Nuray Altıntaş çfti, dün gece sobayı tutşturduktan sonra uykuya daldı.

Öğle saatleri sıralarında Altındaş çiftine ulşamayan yakın çevreleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine polis ve sağlk ekiplerinin sevk edilmesiyle evde Altıntaş çiftinin hareketsiz bedeni bulundu.

Ali Altıntaş'ın hayaını kaybettiği bilinirken, eşi Nuray Altıntaş'ın ağır bir durumda olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Ali Altıntaş'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.