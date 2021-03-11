İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Sobadan zehirlenen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı!

Gaziantep'te meydana gelen olayda soba zehirlenmesi sonucunda 2 kişinin hareketsiz bedenine ulaşıldı. Altıntaş çiftinin sobadan zehirlenmesiyle, Ali Altıntaş hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 19:11
Sobadan zehirlenen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı!
Takip Et:

Gaziantep'te yaşanan olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen Ali Altıntaş (66)'ın cansız bedenine ulaşıldı. Eşi Nuray Altıntaş ise hastanede tedavi altın altına alındı.

Gaziantep, Ocaklar Mhallesi'nde ikamet eden Ali ve Nuray Altıntaş çfti, dün gece sobayı tutşturduktan sonra uykuya daldı.

Öğle saatleri sıralarında Altındaş çiftine ulşamayan yakın çevreleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine polis ve sağlk ekiplerinin sevk edilmesiyle evde Altıntaş çiftinin hareketsiz bedeni bulundu.

Ali Altıntaş'ın hayaını kaybettiği bilinirken, eşi Nuray Altıntaş'ın ağır bir durumda olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Ali Altıntaş'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepSoba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Popüler Haberler

Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?
Rüyada babasının öldüğünü görmek neye işaret eder?
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi
Tutunamayanlar dizisi kaç bölüm sürecek? Dizi ne zaman final yapacak?
Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar
Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur? Tutanak Örneği
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek anlamı nedir?
Netflix Ölümcül Masumiyet filmi konusu ve oyuncuları
Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler? TV8 Doya Doya Moda All Star başlangıç tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.