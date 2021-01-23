Sobadan zehirlenen 83 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi

Babaları hayatını kaybetti

Olay, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi’nde bulunan Temiz Sokak’ta meydana geldi. İki katlı bir evin giriş katında oturan İbrahim Günaydın (83) ve eşi Müzeyyen Günaydın (72), ısınmak için yaktıklarıdan sızangazından zehirlendi. Akşam üstü ailesinin evine gelen çocukları, kapının açılmaması üzerine anahtarla eve girdi.

Eve girdiklerinde anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çocukları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, 83 yaşındaki İbrahim Günaydın’ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.