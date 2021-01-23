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Sobadan zehirlenen 83 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan eşinin ise tedavisi devam ediyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:56
Sobadan zehirlenen 83 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Olay, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi’nde bulunan Temiz Sokak’ta meydana geldi. İki katlı bir evin giriş katında oturan İbrahim Günaydın (83) ve eşi Müzeyyen Günaydın (72), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akşam üstü ailesinin evine gelen çocukları, kapının açılmaması üzerine anahtarla eve girdi.

Babaları hayatını kaybetti

Eve girdiklerinde anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çocukları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, 83 yaşındaki İbrahim Günaydın’ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
BursaSobaKarbonmonoksit
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