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Sobadan çıkan yangında yatağa bağımlı yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Manisa'da bir evde çıkan yangında yatağa bağımlı yaşayan 81 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybederken, 88 yaşındaki eşi ise yaralandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:53
Sobadan çıkan yangında yatağa bağımlı yaşlı kadın feci şekilde can verdi
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Olay, bu sabah saatlerinde Derbent Mahallesi’ndeki bir evde çıktı. 88 yaşındaki Bayram Özkara’nın sobayı yakmaya çalıştığı sırada kömür sobası alev aldı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Yatağa bağlı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, 88 yaşındaki Bayram Özkara hafif yaralandı. Ancak yatağa bağımlı olan 81 yaşındaki eşi Necmiye Özkara alevler içinde kalarak hayatını kaybetti.

Küle dönen evden geriye bu kareler kaldı:



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
ManisaSobaBayram özkara
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