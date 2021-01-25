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Skandal görüntüler! Hastanede kumar oynayan 14 kişiden 5'i açığa alındı

Eskişehir'de hastane ortamında yaşanan bir olay soruşturma açılmasına sebebiyet verdi. Aralarında doktorlarında olduğu 14 kişinin hastane içinde kumar oynadıklarına ait görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 5 kişi açığa alındı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:08
Skandal görüntüler! Hastanede kumar oynayan 14 kişiden 5'i açığa alındı
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Eskişehir'de faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde kumar oynayanların görüntüleri sosyal medyada yayınlanırken, bu görüntüler üzerine harekete geçen Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, kumar oynadıkları iddia edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Aralarında doktorlarında olduğu ve belirlenen temizlik personeli ve güvenlik görevlilerinin acil servise bağlı odada iskambil kağıtları ile kumar oynadıklarını gösteren görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde hastanede görevli personellerin üzerinde para olan bir masanın etrafında iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıkları belirlendi.

Yayınlanan görüntüler ve gelen tepkiler üzerine harekete geçen Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü geçtiğimiz cuma günü şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Olaya ilişkin hastane personellerinin ifadeleri alınırken personellerden tüm bildiklerinin anlatılması istendi.

İfadelerin alınması sonrasında ise haklarında soruşturma başlatılan 14 kişiden 5'inin detaylı inceleme kapsamına alınarak açığa alındıkları bildirildi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirHastaneKumar Görüntüleri
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