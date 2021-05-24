İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Siverek Kaymakamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kaymakamlık görevi yapan Hasan Ongu (40) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bursa’ya ailesinin yanına ziyarete giden Kaymakam Ongu’nun evli ve 3 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:09
Siverek Kaymakamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre 2020 aralık ayında Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamlığı’na atanan Hasan Ongu, ailesini ziyaret etmek için Bursa’ya gitti. Ziyaret esnasında kalp krizi geçiren Ongu, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kaymakam Ongu’nun ailesi sağlık ekiplerine haber verirken ambulansla hastaneye kaldırılan kaymakam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Evli 3 aylık bir kız çocuğu sahibi olan kaymakam 2005 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kaymakam olarak atanmıştı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Siverek KaymakamıKalp KriziHasan Onguşanlıurfa Kaymakamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek
Emanet 185. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir? Rapor parası hangi tarihlerde yatar?
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.