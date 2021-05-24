Siverek Kaymakamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre 2020 aralık ayında Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamlığı’na atanan Hasan Ongu, ailesini ziyaret etmek için Bursa’ya gitti. Ziyaret esnasında kalp krizi geçiren Ongu, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kaymakam Ongu’nun ailesi sağlık ekiplerine haber verirken ambulansla hastaneye kaldırılan kaymakam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Evli 3 aylık bir kız çocuğu sahibi olan kaymakam 2005 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kaymakam olarak atanmıştı.



