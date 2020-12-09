Sivas'ta yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor

Aralık ayının ilk günlerinde kar yağışı kendini göstermeye başladı. Sivas’ta yağan kar yağışı sebebi ile vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Sivas’ın merkezinin yüksek bölümlerde yağan kar yağışı ile birlikte sis de etkisini gösterdi. Görüş açısının oldukça azalması da trafik kazalarına sebebiyet verdi. Sivas’ta havaalanı ve etrafında görüş 10 metreye indi.

Özellikle yüksek kesimlerde kendini gösteren kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Divriği ilçesinde koyun ve keçilerini otlatan bir vatandaş yoğun kar yağışı sebebi ile zor durumda kaldı. Yağıştan hem vatandaşlar hem de trafik olumsuz etkilendi.